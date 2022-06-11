Верю в силу интернета, и надеюсь, что кто-то как и я очень сильно хочет слетать отдохнуть в отпуск, и у этого кого-то тоже возможно нет компании🥹 Девочки, пишите 💕ориентировочно июль-август

От пользователя @Kseniaa

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Москва → Другое Обсудить историю из жизни

Москва → Другое Поболтать в телеге)

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Москва → Другое Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

Москва → Другое За любой движ

Москва → Другое прогуляться по Москве и отлично провести время

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

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