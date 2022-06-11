Москва
Слетать в путешествие

фото пользователя Kseniaa
путешествия

Верю в силу интернета, и надеюсь, что кто-то как и я очень сильно хочет слетать отдохнуть в отпуск, и у этого кого-то тоже возможно нет компании🥹 Девочки, пишите 💕ориентировочно июль-август

От пользователя @Kseniaa

11 участников
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