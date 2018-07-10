Москва
Слабо пойти гулять прям сейчас

фото пользователя ViktoriLisa22
собрать компанию

Хочется движа , адреналина, не зож . Скоро у меня др , а настроение нет 😢

От пользователя @ViktoriLisa22

6 участников
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