На самом деле, хочу домой и поскорее бы выходные, буду делать перец фаршированный.

От пользователя @Bagagulnikc

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