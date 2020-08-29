Москва
Скука, давайте поговорим.
прогуляться, перекусить
На самом деле, хочу домой и поскорее бы выходные, буду делать перец фаршированный.
От пользователя @Bagagulnikc
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