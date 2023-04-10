Москва
Скучно..кому так же , давайте общаться)
пообщаться
От пользователя @Olya_Bob
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Я хочу найти друзей, пообщаться 💗
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Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.
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