прогуляться, перекусить

От пользователя @Nata80

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Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

Москва → Другое Слабо пойти гулять прям сейчас

Москва → Другое Обсудить историю из жизни

Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

Москва → Другое Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

Москва → Другое Познакомится с новыми симпатичными людьми

Москва → Другое Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00

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