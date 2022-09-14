Москва
Скучно , прогуляться бы
прогуляться, перекусить
От пользователя @Nata80
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
Москва → Другое
Сыграть каточку в доту🧸
Москва → Другое
Ищу новые знакомства, круг общения, путешествия.
Москва → Другое
Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00
Москва → Другое
Познакомится с новыми симпатичными людьми
Москва → Другое
Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга
Москва → Другое
Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂
Москва → Другое
Обсудить историю из жизни
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Слабо пойти гулять прям сейчас
Москва → Другое
Какую породу кошки посоветуете завести?
Москва → Другое
Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!