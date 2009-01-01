Москва
скучно пищите пообщаемся

фото пользователя xanzo
пообщаться

От пользователя @xanzo

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое

Поговорить

маленькое фото пользователя excellent_x
Москва → Другое

Активный отдых

маленькое фото пользователя Mila007
Москва → Другое

Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

маленькое фото пользователя mrs.hudson
Москва → Другое

Погулять в Царицыно

маленькое фото пользователя Tanya_2010
Москва → Другое

Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

маленькое фото пользователя is.ap
Москва → Другое

Поговорим?

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

маленькое фото пользователя Verushka
Москва → Другое

Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

маленькое фото пользователя Diana2009
Москва → Другое

Привет ищу лучшего друга

маленькое фото пользователя linopia
Москва → Другое

сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

маленькое фото пользователя Samurai.Jack
Москва → Другое

познакомиться

маленькое фото пользователя Dariiia
Москва → Другое

Гоу гулять

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!