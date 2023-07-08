прогуляться, перекусить

От пользователя @Maks111

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

Москва → Другое Найти родную душу для общения, поддержки

Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → Другое Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Москва → Другое Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

Москва → Другое Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

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