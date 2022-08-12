пообщаться

От пользователя @Alexey505

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Выпить в приятной компании)

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое Девкиии, я за любой кипишь

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

Москва → Другое Может поговорим?

Москва → Другое Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

Москва → Другое Обсудить ваши идеи для развития приложения

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Москва → Другое Погулять где-нибудь в Москве

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