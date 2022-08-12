Москва
Скучно, хочу общаться

фото пользователя Alexey505
пообщаться

От пользователя @Alexey505

2 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Anastasya
Москва → Другое

Погулять где-нибудь в Москве

маленькое фото пользователя pie_lina
Москва → Другое

Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое

Обсудить ваши идеи для развития приложения

маленькое фото пользователя metaLime
Москва → Другое

Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

маленькое фото пользователя Olgaaa99
Москва → Другое

Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

маленькое фото пользователя AnnaBerg
Москва → Другое

Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

маленькое фото пользователя RinkaDi
Москва → Другое

Может поговорим?

маленькое фото пользователя Nekolia
Москва → Другое

Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

маленькое фото пользователя christinaa4
Москва → Другое

Девкиии, я за любой кипишь

маленькое фото пользователя lisa55
Москва → Другое

Хочу подружиться

маленькое фото пользователя Palina
Москва → Другое

Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

маленькое фото пользователя Valeria273747
Москва → Другое

Выпить в приятной компании)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!