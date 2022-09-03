прогуляться, перекусить

От пользователя @Anfor27

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Москва → Другое Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

Москва → Другое Погулять где-нибудь в Москве

Москва → Другое Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

Москва → Другое как на счет провести день на одной волне☺️

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