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От пользователя @Barmalei

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Москва → Другое Погулять, пообщаться с новыми людьми

Москва → Другое прогуляться по Москве и отлично провести время

Москва → Другое поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Я хочу прогуляться в парке

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