путешествия

От пользователя @Sword08

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

Москва → Другое Я хочу по болтать , подружиться

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

Москва → Другое Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

Москва → Другое Очень скучно

Москва → Другое Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

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