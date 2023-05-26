Москва
Симфонический концерт по саундтрекам из аниме Death Note

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сходить на мероприятие

Концерт струнного оркестра и хора по саундтрекам из аниме Death Note 📝 💀

13.06 в 19:00 Театр «Русская песня»

Это будет бомбически, присоединяйся 💣 💥

От пользователя @ViktorV

4 участника
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