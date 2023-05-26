Москва
Симфонический концерт по саундтрекам из аниме Death Note
сходить на мероприятие
Концерт струнного оркестра и хора по саундтрекам из аниме Death Note 📝 💀
Концерт струнного оркестра и хора по саундтрекам из аниме Death Note 📝 💀
13.06 в 19:00 Театр «Русская песня»
Это будет бомбически, присоединяйся 💣 💥
От пользователя @ViktorV
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Пообщаться, подружиться
Москва → Другое
Сходить в парк "Сиреневый сад"
Москва → Другое
Найти новые знакомства и общение
Москва → Другое
Вейксерфинг
Москва → Другое
Хочется найти друзей
Москва → Другое
Общения дружба
Москва → Другое
Погулять, поговорить , посмотреть что-нибудь интересное
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие
Москва → Другое
Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит
Москва → Другое
Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень
Москва → Другое
поиграть в компании в настолки 😣
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!