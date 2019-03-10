Ищу компанию, хочу присмотреть рубашку и платье. В процессе можем перекусить) А потом пойдём погулять, поучаствовать в праздненствах в Мск.

От пользователя @Nekolia

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Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

Москва → Другое Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

Москва → Другое Обо всём на свете🙃

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