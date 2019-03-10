Москва
Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

фото пользователя Nekolia
собрать компанию

Ищу компанию, хочу присмотреть рубашку и платье. В процессе можем перекусить) А потом пойдём погулять, поучаствовать в праздненствах в Мск.

От пользователя @Nekolia

4 участника
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