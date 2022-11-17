Москва
Сходить вместе на концерт "Волшебные миры" Хаяо Миядзаки
Я люблю мультфильмы Хаяо Миядзаки. Если тоже поклонник этих милых и добрых аниме, пошли вместе в дом кино на концерт, потом сходим покушать что-нибудь из китайской, корейской или вьетнамской кухни
От пользователя @MeerRa
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