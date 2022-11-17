Москва
Сходить вместе на концерт "Волшебные миры" Хаяо Миядзаки

фото пользователя MeerRa
прогуляться, перекусить

Я люблю мультфильмы Хаяо Миядзаки. Если тоже поклонник этих милых и добрых аниме, пошли вместе в дом кино на концерт, потом сходим покушать что-нибудь из китайской, корейской или вьетнамской кухни

От пользователя @MeerRa

5 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Astartamusic
Москва → Другое

Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )

маленькое фото пользователя Mayya
Москва → Другое

пообщаться👯‍♀️

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Готова подискутировать на любую тему

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Знакомство для дружбы

маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha
Москва → Другое

Человеку нужен человек!😉

маленькое фото пользователя R12l
Москва → Другое

Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

маленькое фото пользователя Alya7
Москва → Другое

Общаться, гулять

маленькое фото пользователя Elll
Москва → Другое

Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

маленькое фото пользователя Vi33
Москва → Другое

Простое человеческое общение

маленькое фото пользователя Valery
Москва → Другое

Пенная вечеринка + кино под открытым небом

маленькое фото пользователя Mko05
Москва → Другое

Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

маленькое фото пользователя RAMENtic
Москва → Другое

прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!