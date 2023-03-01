Москва
сходить вместе на Hardcore FC (аналог UFC) завтра в 17:00
У меня есть два билета на Hardcore FC, насколько я поняла, это что-то вроде UFC. Мой бойфренд не может, если вам это интересно, буду рада компании! Это событие состоится завтра (24.02) в 17:00 в ВТБ Арене.
От пользователя @Sasha_Tess
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