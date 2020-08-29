Москва
Сходить в тренажерный зал

фото пользователя Kovu
активный отдых

DDX в Бибирево.
Просто физкультура для здоровья🙂
Рекордов ставить не планирую, но тебя в этом стремлении поддержу)

От пользователя @Kovu

1 участник
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