Москва
Сходить в тренажерный зал
активный отдых
DDX в Бибирево.
DDX в Бибирево.
Просто физкультура для здоровья🙂
Рекордов ставить не планирую, но тебя в этом стремлении поддержу)
От пользователя @Kovu
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