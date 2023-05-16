Москва
Сходить в театр на комедию «идеальный муж»

фото пользователя Tanushka
прогуляться, перекусить

Очень много хороших отзывов , а сходить не с кем(( , буду Рада компании и знакомству 🌟театр находится на Достоевской

От пользователя @Tanushka

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