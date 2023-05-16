Очень много хороших отзывов , а сходить не с кем(( , буду Рада компании и знакомству 🌟театр находится на Достоевской

От пользователя @Tanushka

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Москва → Другое покататься на великах)

Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

Москва → Другое Хочу погулять и в бар

Москва → Другое Пошли на свидание??

Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

Москва → Другое Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

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