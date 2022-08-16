Сходить в театр и кино

От пользователя @Daria0303

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

Москва → Другое что тут надо делать

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

Хочешь найти новых друзей в городе Вашингтон?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Вашингтон, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!