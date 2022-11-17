сходить на мероприятие

От пользователя @Lisastih

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Москва → Другое Гулять по Москве, ищу новое окружение

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

Москва → Другое Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Москва → Другое Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

Москва → Другое Знакомство для дружбы

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Найти подругу для совместных походов куда угодно

Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

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