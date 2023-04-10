прогуляться, перекусить

От пользователя @Shomikkk

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Москва → Другое Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

Москва → Другое Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть

Москва → Другое Простое, лёгкое общение на любые темы)

Москва → Другое Прогуляться в осеннем парке

Москва → Другое Сходить в галерею и выпить кофе :з

Москва → Другое В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

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