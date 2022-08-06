прогуляться, перекусить

От пользователя @ArtZ

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Москва → Другое Погулять, круто провести время

Москва → Другое Посидеть в дискорде с вебками

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Москва → Другое Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

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