Москва
Сходить в Пушкинский, прогуляться, покушать где-то
прогуляться, перекусить
От пользователя @ArtZ
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