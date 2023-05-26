прогуляться, перекусить

От пользователя @Mary14

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Сыграть каточку в доту🧸

Москва → Другое Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Москва → Другое Найти игроков для ролевых игр

Москва → Другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

Москва → Другое Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры

Москва → Другое 🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!