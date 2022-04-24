От пользователя @Al.se.sh

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Москва → Другое Хочу погулять по красивым местам

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Москва → Другое Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

Москва → Другое Общение и прогулки

Москва → Другое Грустно и одиноко

Москва → Другое Поговорить на любую тему)

Москва → Другое Прогуляться по центру Москвы

Москва → Другое Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

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