Москва
Сходить в Музей мёртвых кукол
прогуляться, перекусить
Ул. Малая Молчановка, д. 8, стр. 2
Ул. Малая Молчановка, д. 8, стр. 2
м. Арбатская, Смоленская
От пользователя @Al.se.sh
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