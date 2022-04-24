Москва
Сходить в Музей мёртвых кукол

фото пользователя Al.se.sh
прогуляться, перекусить

Ул. Малая Молчановка, д. 8, стр. 2
м. Арбатская, Смоленская

От пользователя @Al.se.sh

2 участника
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