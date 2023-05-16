Москва
Сходить в музей
Привет, хочу сходить в минералогический музей им. Ферсмана. Также буду не против просто круто пообщаться, пофоткаться, вкусно поесть и погулять по парку 😉
По дате и времени договоримся)
От пользователя @te.v.ka
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