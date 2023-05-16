Привет, хочу сходить в минералогический музей им. Ферсмана. Также буду не против просто круто пообщаться, пофоткаться, вкусно поесть и погулять по парку 😉 По дате и времени договоримся)

От пользователя @te.v.ka

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Москва → Другое Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

Москва → Другое Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

Москва → Другое Девкиии, я за любой кипишь

Москва → Другое Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)

Москва → Другое Позагорать на пляже Серебряного бора

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

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