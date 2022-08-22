прогуляться, перекусить

От пользователя @Ilona_s

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Москва → Другое Потусить, выпить и послушать Melodic Techno

Москва → Другое Погулять по городу

Москва → Другое Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Москва → Другое Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

Москва → Другое Много друзей и общения!)

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