Презентация альбома "Лететь высоко" группы Братья Грим в Мумий Тролль music bar в Москве (Новый Арбат, 15) 10 июня в 20.00.

От пользователя @julia97

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