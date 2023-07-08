Москва
Сходить в Мумий Тролль music bar на концерт

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сходить на мероприятие

Презентация альбома "Лететь высоко" группы Братья Грим в Мумий Тролль music bar в Москве (Новый Арбат, 15) 10 июня в 20.00.

От пользователя @julia97

1 участник
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