прогуляться, перекусить

От пользователя @k_saprykina

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Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Москва → Другое Прогуляться по Москве,выпить кофе)

Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Хочу найти общение )в телеге

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

Москва → Другое Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

Москва → Другое Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

Москва → Другое Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

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