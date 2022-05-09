Давайте соберем большую компанию и сходим в лазер тег, на этих выхах или следующих

От пользователя @Jack

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Москва → Другое Прогуляться ,сходить в кино

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Москва → Другое Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

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