От пользователя @Polimils

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Москва → Другое Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

Москва → Другое Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

Москва → Другое Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

Москва → Другое Хотелось бы найти классных подружек

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит

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