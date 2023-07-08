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От пользователя @Leva0273

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Москва → Другое Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

Москва → Другое Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

Москва → Другое Гулять по Москве, ищу новое окружение

Москва → Другое Найти подругу для совместных походов куда угодно

Москва → Другое Я хочу выпить кофе,пообщаться

Москва → Другое Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

Москва → Другое В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

Москва → Другое Я хочу дружить

Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

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