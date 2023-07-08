Москва
Сходить в клуб или бар
прогуляться, перекусить
От пользователя @Serejkeee
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )
Москва → Другое
Прогулка в новом году
Москва → Другое
Ищу подружку🥹
Москва → Другое
Ищу друзей для общения онлайн
Москва → Другое
Прогуляться по центру Москвы
Москва → Другое
Прогуляться, выпить кофе
Москва → Другое
Хочется пообщаться) возможно найти подругу)
Москва → Другое
Прогуляться,поужинать)Ищу подруг открытых ,искренних
Москва → Другое
Может поговорим?
Москва → Другое
Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅
Москва → Другое
Ищу друзей 🦋
Москва → Другое
Найти родную душу для общения, поддержки
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!