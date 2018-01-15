Москва
Сходить в клуб для девушек)
Ищу компанию, чтобы посмотреть шоу для девушек. А так же потанцевать и вообще хорошо провести время. Была в стриптиз клубе 1 раз и мне так понравилось, думаю тебе тоже понравится, если ты любишь веселиться) Единственное там депозит 7к, на двоих. Т.е каждый по 3,5к. Если хочешь составить мне компанию, жду твоего отклика)
От пользователя @SashaTemberg
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