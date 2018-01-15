сходить на мероприятие

Ищу компанию, чтобы посмотреть шоу для девушек. А так же потанцевать и вообще хорошо провести время. Была в стриптиз клубе 1 раз и мне так понравилось, думаю тебе тоже понравится, если ты любишь веселиться) Единственное там депозит 7к, на двоих. Т.е каждый по 3,5к. Если хочешь составить мне компанию, жду твоего отклика)