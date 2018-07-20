активный отдых

От пользователя @Polimils

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Москва → Другое Ищу тебя, подруга💥

Москва → Другое Ищу развивающихся и создающих

Москва → Другое прогуляться по мск)

Москва → Другое Найти подругу для совместных походов куда угодно

Москва → Другое Выпить и отдохнуть

Москва → Другое Очень скучно

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

Москва → Другое Поиграем в кс или другие игры 👺

Москва → Другое Гулять и смеяться

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