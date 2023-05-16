Кто со мной

От пользователя @PErsei8800

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Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

Москва → Другое Хочу найти общение )в телеге

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