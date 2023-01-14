Москва
Сходить в кино , выпить кофе или прогуляться по парку 🫶🏽
прогуляться, перекусить
Ищу подругу 👌🏽
От пользователя @Polina23
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