Москва
Сходить в кино, выпить кофе

фото пользователя Tasha
прогуляться, перекусить

От пользователя @Tasha

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