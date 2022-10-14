Москва
Сходить в кино вечером после работы
прогуляться, перекусить
От пользователя @Fitnt
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
погулять по москве, болтать обо всём на свете
Москва → Другое
Ищу новые знакомства, круг общения, путешествия.
Москва → Другое
Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)
Москва → Другое
Пообщаемся)
Москва → Другое
Женская тусовка
Москва → Другое
Пообщаться)
Москва → Другое
Сходить в кальянную 🤍
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
Ищу подругу, 27+
Москва → Другое
Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️
Москва → Другое
Ищу подругу💝
Москва → Другое
Сходить на интересное мероприятие
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!