прогуляться, перекусить

От пользователя @Fitnt

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Москва → Другое Сходить на интересное мероприятие

Москва → Другое Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Москва → Другое Сходить в кальянную 🤍

Москва → Другое Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

Москва → Другое погулять по москве, болтать обо всём на свете

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