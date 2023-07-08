Москва
Сходить в кино, прогуляться или пойти на день в пеший поход
прогуляться, перекусить
От пользователя @Ksu22
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