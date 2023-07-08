прогуляться, перекусить

От пользователя @Ksu22

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Москва → Другое Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

Москва → Другое Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00

Москва → Другое 🎲 Поиграть в настолки (новички приветствуются)

Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → Другое Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

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