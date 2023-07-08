Москва
Сходить в кино, прогуляться или пойти на день в пеший поход

фото пользователя Ksu22
прогуляться, перекусить

От пользователя @Ksu22

6 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Adaksinaa
Москва → Другое

Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

маленькое фото пользователя Lisonka
Москва → Другое

Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

маленькое фото пользователя O_stea
Москва → Другое

Погулять, пофоткаться, получить приятные впечатления

маленькое фото пользователя Tanka
Москва → Другое

Погулять, посидеть где-нибудь

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

🎲 Поиграть в настолки (новички приветствуются)

маленькое фото пользователя 2506
Москва → Другое

Общения простое

маленькое фото пользователя Veronke
Москва → Другое

Пойдём прогуляемся)

маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя Viera
Москва → Другое

Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00

маленькое фото пользователя Wikov
Москва → Другое

кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

маленькое фото пользователя LinaG
Москва → Другое

Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

маленькое фото пользователя Anyutik_s
Москва → Другое

Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!