Москва
Сходить в кино, попробовать VR игры, ни разу не пробовал

фото пользователя Pashka
сходить на мероприятие

:) 😇

От пользователя @Pashka

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