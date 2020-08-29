Москва
Сходить в кино, попробовать VR игры, ни разу не пробовал
сходить на мероприятие
:) 😇
От пользователя @Pashka
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