От пользователя @Pashka

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Вступай в семью❤️

Москва → Другое Хочу создать беседу в тг

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

Москва → Другое Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

Москва → Другое Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

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