Сходить в кино, погулять по центру или окраинам, провести приятно время вместе)

От пользователя @Shadows

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Москва → Другое Сходить потусить, классно провести время

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

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Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

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