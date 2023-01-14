Москва
Сходить в кино, погулять по центру
прогуляться, перекусить
Сходить в кино, погулять по центру или окраинам, провести приятно время вместе)
От пользователя @Shadows
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