Москва
Сходить в кино, погулять по центру

фото пользователя Shadows
прогуляться, перекусить

Сходить в кино, погулять по центру или окраинам, провести приятно время вместе)

От пользователя @Shadows

1 участник
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