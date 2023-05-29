прогуляться, перекусить

От пользователя @Marina22

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Москва → Другое Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

Москва → Другое Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами

Москва → Другое Сходить потусить, классно провести время

Москва → Другое Выпить в приятной компании)

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