прогуляться, перекусить

От пользователя @Mariai

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Москва → Другое Простое, лёгкое общение на любые темы)

Москва → Другое Прогуляться по Москве,выпить кофе)

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Москва → Другое Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить

Москва → Другое Сыграть каточку в доту🧸

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