Москва
Сходить в кино и в бар
прогуляться, перекусить
Приглашаю составить компанию в кинотеатре с диванами на «Стражи галактики 3», а после посидеть в баре.
От пользователя @guseynov
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