Москва
Сходить в кино и в бар

фото пользователя guseynov
прогуляться, перекусить

Приглашаю составить компанию в кинотеатре с диванами на «Стражи галактики 3», а после посидеть в баре.

От пользователя @guseynov

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