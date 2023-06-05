прогуляться, перекусить

От пользователя @Roman1985

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Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

Москва → Другое Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

Москва → Другое Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

Москва → Другое Общение и прогулки

Москва → Другое Ищу близких по духу подруг👯‍♀️🌺

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

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