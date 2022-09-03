активный отдых

От пользователя @Dgjz47

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Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

Москва → Другое Пока просто пообщаться

Москва → Другое Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Я за душевные разговорчики

Москва → Другое покататься на великах)

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)

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