Москва
Сходить в кино

фото пользователя Mihail1997
прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу,выпить кофе

От пользователя @Mihail1997

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