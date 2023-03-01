сходить на мероприятие

От пользователя @Sever169

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Может кто-то хочет вместе изучать английский?

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Пошлите на масленицу 🥞☀️

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

Москва → Другое Найти друзей для общения

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