Сходить в кино с красивой девушкой

От пользователя @Fedor111

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Москва → Другое Погулять, сходить бар/ресторан и тп

Москва → Другое Пенная вечеринка + кино под открытым небом

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Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → Другое Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

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