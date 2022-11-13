прогуляться, перекусить

От пользователя @Mariya7

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Москва → Другое Сходить в кино или в рестик

Москва → Другое Гулять по Москве, ищу новое окружение

Москва → Другое Ищу друзей по всему миру😌

Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Сходить в кальянную 🤍

Москва → Другое Пообщаться, может и найти свою половинку

Москва → Другое Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

Москва → Другое Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

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