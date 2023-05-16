путешествия

От пользователя @KaDva

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

Москва → Другое Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

Москва → Другое Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

Москва → Другое Пошлите на масленицу 🥞☀️

Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Москва → Другое Пообщаться с друг другом

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